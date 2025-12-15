Der niederländische Chipmaschinenhersteller Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML) hat offenbar im vergangenen Jahr wichtige Teile seiner Maschinen an ein Forschungsinstitut der staatlichen chinesischen Firma China Electronics Technology Group Corporation (CETC) geliefert. Das ergab eine Recherche der öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung Nieuwsuur, die am Dienstag vergangener Woche veröffentlicht wurde. Der Vorgang ist bemerkenswert, weil ASMLs Mas...

