Gegründet 1947 Montag, 15. Dezember 2025, Nr. 291
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
15.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

China erhält essentielle Chipanlagen

Niederländischer Prestigekonzern ASML liefert trotz US-Druck Bauteile an chinesisches Institut

Gerrit Hoekman
Der niederländische Chipmaschinenhersteller Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML) hat offenbar im vergangenen Jahr wichtige Teile seiner Maschinen an ein Forschungsinstitut der staatlichen chinesischen Firma China Electronics Technology Group Corporation (CETC) geliefert. Das ergab eine Recherche der öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung Nieuwsuur, die am Dienstag vergangener Woche veröffentlicht wurde. Der Vorgang ist bemerkenswert, weil ASMLs Mas...

Artikel-Länge: 3997 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe