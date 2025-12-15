Falls Donald Trump gedacht hatte, ein Einlenken seinerseits werde schon alles richten, so hat er sich getäuscht. Viele hatten auf die Telefonate gehofft, die der US-Präsident am Freitag abend südostasiatischer Zeit erst mit Thailands Interimspremier Anutin Charnvirakul und anschließend mit dessen kambodschanischem Amtskollegen Hun Manet führte, um die aktuellen Kämpfe im erneut eskalierten Grenzkonflikt beizulegen. Während Trump auf seinem Kanal »Truth Social« mitte...

Artikel-Länge: 3989 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.