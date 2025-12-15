Die Regierung Kroatiens greift tief in die Staatskasse. Bei einem Treffen von Ministerpräsident Andrej Plenković mit Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch in Berlin wurde in Anwesenheit beider Spitzenpolitiker eine Vereinbarung über einen für den kleinen Balkanstaat kostspieligen Panzerdeal unterzeichnet. Das NATO- und EU-Mitglied Kroatien erwirbt demnach 44 »Leopard 2A8«, wie Merz nach dem Gespräch mit Plenković auf einer Pressekonferenz kundgab. Die neuen Panze...

Artikel-Länge: 3989 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.