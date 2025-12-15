Robert Habeck lässt es nicht darauf ankommen, womöglich vor Gericht nach Belegen für die Behauptung gefragt zu werden, das BSW werde »direkt aus Moskau und von Putin bezahlt«. Bezahlt hat deshalb nun erst einmal er: Die wegen des Verdachts der Verleumdung eingeleiteten Ermittlungen gegen den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister sind nach Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 12.000 Euro eingestellt worden, teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft am Freitag nachmittag...

