Der Lange Marsch in die Moderne

Vier sehr große Städte in nur neun Tagen, in einer deutschen Gruppe, durch ein zuvor unbekanntes Land mit unbekannter Sprache und rätselhafter Schrift – lässt sich über eine solche Reise überhaupt etwas schreiben? Immerhin Eindrücke festhalten, und einige sehr vorläufige Schlussfolgerungen. Zu den Eindrücken gehört die Stimmung. Wo viele Menschen aufeinandertreffen, geht es manchmal ein wenig rau zu – wer in Berlin lebt, weiß dies. Beijing, Tianjin, Shanghai und She...

