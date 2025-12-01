Es ist der 11. Dezember 1948: Die UN-Vollversammlung verabschiedet Resolution 194 mit dem Recht auf Rückkehr aller Vertriebenen. Monate nach der Vertreibung von etwa 750.000 palästinensischen Menschen aus dem neugegründeten Staat Israel kommt endlich die längst überfällige Reaktion der Vereinten Nationen. Vorbereitet wurde die Resolution von Count Folke Bernadotte, der 1947 als erster UN-Vermittler eingesetzt worden war. Am 17. September 1948 wurde der schwedische A...

Artikel-Länge: 4137 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.