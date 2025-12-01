Algerien war Anfang des Monats Gastgeber einer wegweisenden internationalen Konferenz zu den Verbrechen des Kolonialismus in Afrika. Auf ihr kamen am 30. November und 1. Dezember Spitzenvertreter der Afrikanischen Union (AU) und ihrer Mitgliedsländer sowie weiterer Organisationen in der Hauptstadt Algier zusammen, um Reparationen und die Rückgabe von Kulturgütern zu fordern. Die finale »Erklärung von Algier« soll auf dem nächsten ordentlichen Gipfel der Gemeinschaft...

