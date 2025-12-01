Marode Gebäude, in Massen fehlende Lehrkräfte, depressive Schüler, prekäre Jungakademiker. Ein Bündnis aus Jugend- und Studierendenverbänden schlägt Alarm wegen der üblen Zustände in Deutschlands Kitas, Schulen und Hochschulen. In einem am Freitag veröffentlichten offenen Brief an mehrere Bundesminister sowie die Mitglieder des Bundestags wenden sie sich »gegen den Schlussverkauf Bildung« und fordern eine »nachhaltige Bildungsfinanzierung«. Die »dramatische« Lage ma...

