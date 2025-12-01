Gegründet 1947 Freitag, 12. Dezember 2025, Nr. 289
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
12.12.2025 / Feminismus / Seite 15

»Frauen werden aus dem öffentlichen Leben verdrängt«

Emanzipatorische Bewegung unter Dschihadisten: Die Lage in Syrien und der Autonomen Selbstverwaltung. Ein Gespräch mit Liz Baumann

Interview: Gitta Düperthal
Vor einem Jahr ist, angeführt von der dschihadistischen Miliz Haiat Tahrir Al-Scham (HTS), die Regierung in Syrien gestürzt worden. Eine Delegation der Kampagne »Women Defend Rojava« besuchte Mitte November die Autonome Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien. Wie nehmen Frauen dort die Lage wahr? Frauen der Selbstverwaltung erleben die Situation bedrohlicher als zuvor. Die Übergangsregierung des früheren Al-Qaida-Führers Abu Mohammed Al-Dscholani, der sich nun Ahme...

