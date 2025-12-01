Letzte Woche hat Donald II. seine neue »Nationale Sicherheitsstrategie« veröffentlicht. Seitdem geht unter Lakaien, Hofnarren und Schranzen aller Art das große Zittern und Rätseln um. Die einen fürchten den Einbruch einer neuen Weltordnung, den Verlust aller Gewissheiten, Zeitenwende zwei, Wolfswelt. Die anderen behaupten, all dem Tamtam zum Trotz hätte sich gar nichts geändert. Mit neuem Lippenstift wird die alte Sau durch die Manege geführt. Vermutlich haben beide...

