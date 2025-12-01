Die US-Zentralbank Fed hat zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt, auf etwa 3,6 Prozent, den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren. Die Entscheidung, die mit neun zu drei Stimmen fiel, zeigt die tiefe Spaltung der sich sonst meist einmütig gebenden Notenbank angesichts wachsender wirtschaftlicher Unsicherheiten: steigende Preise, eine sich verändernde Erwerbsbevölkerung und massive staatliche Kürzungen. Während die Fed versucht, Abwärtsrisiken am Arbe...

