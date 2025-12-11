Gegründet 1947 Donnerstag, 11. Dezember 2025, Nr. 288
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
11.12.2025 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Mehr Personal ist gut fürs Klima

ÖPNV-Studie: Gute Tarifverträge sorgen für ausreichend Fahrer, und das hilft der Verkehrswende

Gudrun Giese
Mehr Klimaschutz durch bessere Arbeitsbedingungen bei den Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) – diesen Zusammenhang stellt ein Gutachten her, das am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Im Auftrag der Gewerkschaft Verdi und der Klimaallianz Deutschland haben die Institute KCW und Nahverkehrsberatung (Nbsw) zunächst den Status quo der für die Beschäftigten bei Bussen und Bahnen geltenden Bedingungen beschrieben. Dazu zogen die Autoren Tarifverträ...

Artikel-Länge: 3566 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                              jW-Jahreskalender für 2026 herunterladen (hier direkt)