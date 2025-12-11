Mehr Klimaschutz durch bessere Arbeitsbedingungen bei den Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) – diesen Zusammenhang stellt ein Gutachten her, das am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Im Auftrag der Gewerkschaft Verdi und der Klimaallianz Deutschland haben die Institute KCW und Nahverkehrsberatung (Nbsw) zunächst den Status quo der für die Beschäftigten bei Bussen und Bahnen geltenden Bedingungen beschrieben. Dazu zogen die Autoren Tarifverträ...

Artikel-Länge: 3566 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.