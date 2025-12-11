Am 14. Dezember 1960 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit großer Mehrheit die Resolution 1514: »Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit kolonialer Länder und Völker«. Sie war Ausdruck der zunehmenden globalen Bestrebungen kolonisierter Völker, sich vom Joch ihrer Kolonialherren – namentlich der westeuropäischen Mächte, die in zwei Weltkriegen um die Neuaufteilung der Welt gerungen hatten – zu befreien. Allein im Jahr 1960 erlangte...

