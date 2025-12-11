Gegründet 1947 Donnerstag, 11. Dezember 2025, Nr. 288
11.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Klima rascher im Wandel

EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus prognostiziert 2025 als zweitwärmstes Jahr seit Messung. Extremwetter in Süd- und Südostasien

Wolfgang Pomrehn
Die Klimakrise nimmt ihren Lauf und nimmt dieser Tage in Süd- und Südostasien dramatische Ausmaße an. In den vergangenen zwei Wochen sind bei Extremwetterereignissen mehr als 1.800 Menschen, vermutlich sogar deutlich mehr, ums Leben gekommen. Das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus meldet, dass 2025 auf dem besten Weg ist, neben 2023 zum zweitwärmsten Jahr seit Beginn der Messungen und damit vermutlich auch seit mehreren tausend Jahren zu werden. Das bisher wärmst...

