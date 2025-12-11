Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1947 hat das Militär in Pakistan über lange Zeit offen die Macht ausgeübt. Der letzte Diktator in Uniform war Pervez Musharraf, der sich 1999 als damaliger Armeechef an die Staatsspitze putschte. Und selbst in den nominell demokratischen Phasen gab es spürbaren Einfluss der Generalität. Doch dass die alten Zeiten zurückkehren, zeigt die jüngste Verfassungsänderung. Mit dieser verhilft die Regierung von Premier Shehbaz Sharif von der k...

