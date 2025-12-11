Gegründet 1947 Donnerstag, 11. Dezember 2025, Nr. 288
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
11.12.2025 / Ausland / Seite 6

Mehr Macht für die Armee

Pakistan: Armeechef dank Verfassungsänderung auch Oberbefehlshaber. Kritik von der Opposition

Thomas Berger
Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1947 hat das Militär in Pakistan über lange Zeit offen die Macht ausgeübt. Der letzte Diktator in Uniform war Pervez Musharraf, der sich 1999 als damaliger Armeechef an die Staatsspitze putschte. Und selbst in den nominell demokratischen Phasen gab es spürbaren Einfluss der Generalität. Doch dass die alten Zeiten zurückkehren, zeigt die jüngste Verfassungsänderung. Mit dieser verhilft die Regierung von Premier Shehbaz Sharif von der k...

Artikel-Länge: 4043 Zeichen

