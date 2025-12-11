Gendarmen, die Tränengasgranaten über die Universitätsmauern werfen, auf Studenten einprügeln und sie verletzen: Die Bilder aus Senegal gingen in der vergangenen Woche um die Welt. An solche Szenen sollten sich eigentlich die beiden führenden Persönlichkeiten an der Spitze des Landes erinnern, Präsident Bassirou Diomaye Faye, und Premierminister Ousmane Sonko. Sie beide waren politische Gefangene des frankreichfreundlichen Vorgängerregimes von Macky Sall, die nach m...

Artikel-Länge: 3936 Zeichen

