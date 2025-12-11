Rekorde werden derzeit viele gebrochen – etwa im Gesundheitswesen. So haben die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht, berichtete die Frankfurter Rundschau am Mittwoch. Am Dienstag wurde dazu der Arzneimittelkompass der Krankenkasse AOK in Berlin vorgestellt. Demnach lagen die Ausgaben für Arzneien 2024 bei 59,3 Milliarden Euro, ein Anstieg von mehr als neun Prozent im Vorjahresvergleich....

