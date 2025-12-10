Die besten beiden

Einen wunderschönen guten Morgen! Racing Club aus Avellaneda und Estudiantes La Plata sind die Finalisten der argentinischen Meisterschaft des Torneo Clausura der Primera División. Die beiden besten Mannschaften der, sagen wir, letzten drei Jahre im silberländischen Balltreten. Das heißt, der neue Meister wird nicht aus der Hauptstadt, sondern aus der Provinz Buenos Aires kommen. Das letzte Team aus dem Inland, Central Córdoba aus Santiago del Estero, war im Viertel...

Artikel-Länge: 3447 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.