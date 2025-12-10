Gegründet 1947 Mittwoch, 10. Dezember 2025, Nr. 287
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.12.2025 / Antifaschismus / Seite 15

Randalierer vor Gericht

Prozess gegen EU-Abgeordneten Braun. Gesicht des polnischen Antisemitismus auf der Anklagebank

Reinhard Lauterbach
Zu Beginn seines Verfahrens vor dem Warschauer Bezirksgericht am Montag hat sich Grzegorz Braun noch selbstgewiss gegeben. Der Richter sei erstens unzuständig und zweitens unfähig, er weise »moralische und fachliche Defizite« auf. Das waren Erklärungen für seine Anhänger im Internet; faktisch werden Braun mindestens sieben Straftaten vorgeworfen: von Sachbeschädigung über die Beleidigung religiöser Gefühle, Volksverhetzung auf religiöser Grundlage, Nötigung bis hin ...

Artikel-Länge: 3890 Zeichen

