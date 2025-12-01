Tembridis, Maurenbrecher, Wachowiak, Weißbach

Im öffentlichen Bewusstsein ist hierzulande der griechische Bürgerkrieg der zweiten Hälfte der 1940er Jahre nicht mehr verankert. Damals wurden verfolgte griechische Volksfrontkämpfer in der SBZ bzw. DDR aufgenommen. Als Kind von Partisanen kam in Radebeul am Montag vor 70 Jahren Jannulis Tembridis zur Welt, wuchs später in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes auf und studierte an der Weißenseer Kunsthochschule Bildhauerei bei Lutz Holland und Karl-Heinz Schamal. ...

