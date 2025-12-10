Venezuelas Regime-Change-Protagonisten frohlocken: An diesem Mittwoch soll die ultrarechte Oppositionspolitikerin María Corina Machado in Oslo den Friedensnobelpreis entgegennehmen. Maßgeblich unterstützt wurde die Kampagne von US-Außenminister Marco Rubio, der das Empfehlungsschreiben noch als republikanischer Senator im August vergangenen Jahres mit sieben weiteren Abgeordneten seiner Partei unterzeichnet hatte. Der kubanischstämmige Politiker ist auch federführen...

