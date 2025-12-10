Seit mehr als 400 Tagen protestieren Geflüchtete des UNHCR-Lagers in Agadez, mitten in der nigrischen Wüste. Ihre Forderung: ein »Leben in Würde, Gerechtigkeit und eine Zukunft für unsere Kinder«. Zum Großteil handelt es sich um Geflüchtete aus dem Tschad und Sudan, die versucht hatten, über Libyen nach Europa zu gelangen. 2017 hat Niger einen »Notfall-Transit-Mechanismus« eingerichtet, um ausgewählte Geflüchtete, die in Libyen feststecken, zu evakuieren und in die ...

