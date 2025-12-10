Gegründet 1947 Mittwoch, 10. Dezember 2025, Nr. 287
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.12.2025 / Ausland / Seite 6

Alleingelassen im UN-Lager in Niger

Seit mehr als einem Jahr kämpfen Geflüchtete für bessere Bedingungen im Transitzentrum

Yaro Allisat
Seit mehr als 400 Tagen protestieren Geflüchtete des UNHCR-Lagers in Agadez, mitten in der nigrischen Wüste. Ihre Forderung: ein »Leben in Würde, Gerechtigkeit und eine Zukunft für unsere Kinder«. Zum Großteil handelt es sich um Geflüchtete aus dem Tschad und Sudan, die versucht hatten, über Libyen nach Europa zu gelangen. 2017 hat Niger einen »Notfall-Transit-Mechanismus« eingerichtet, um ausgewählte Geflüchtete, die in Libyen feststecken, zu evakuieren und in die ...

Artikel-Länge: 4048 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                              jW-Jahreskalender für 2026 herunterladen (hier direkt)