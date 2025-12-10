Ein Neonazi vor Gericht. Nicht auf der Anklagebank, sondern als Nebenkläger. Leander S., Kader der faschistischen Kleinpartei »Der III. Weg«, hat am Montag an der Seite der Staatsanwaltschaft gegen zwei Antifaschisten prozessiert. Der Vorwurf: Die 32- und 33jährigen hätten S. geschlagen, getreten, mit einem Messer am Unterschenkel und an der Hand verletzt und mit Reizgas besprüht – also gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung begangen. Im Zeugenstand vor dem ...

Artikel-Länge: 3819 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.