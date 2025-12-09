Gegründet 1947 Dienstag, 9. Dezember 2025, Nr. 286
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
09.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

»Zuckerl«-Koalition unter Strom

Österreich: Regierung drängt auf Zustimmung zur »größten Strommarktreform« – Opposition und Energieverbände warnen vor höheren Kosten und Importen

Oliver Rast
Die Zeit drängt – und die Appelle werden lauter. Vertreter der »Zuckerl«-Koalition aus ÖVP, SPÖ und neoliberalen Neos riefen am vergangenen Freitag die Opposition auf, der geplanten Strommarktreform zuzustimmen. Denn dafür braucht es im Nationalrat (NR) eine Zweidrittelmehrheit. Bis zur Wirtschaftsausschusssitzung an diesem Dienstag erhofften sich die Koalitionäre eine »positive Rückmeldung« zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) seitens der Grünen und der FPÖ, s...

