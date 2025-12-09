Die Zeit drängt – und die Appelle werden lauter. Vertreter der »Zuckerl«-Koalition aus ÖVP, SPÖ und neoliberalen Neos riefen am vergangenen Freitag die Opposition auf, der geplanten Strommarktreform zuzustimmen. Denn dafür braucht es im Nationalrat (NR) eine Zweidrittelmehrheit. Bis zur Wirtschaftsausschusssitzung an diesem Dienstag erhofften sich die Koalitionäre eine »positive Rückmeldung« zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) seitens der Grünen und der FPÖ, s...

Artikel-Länge: 4057 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.