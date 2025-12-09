Gegründet 1947 Dienstag, 9. Dezember 2025, Nr. 286
09.12.2025 / Ausland / Seite 7

Putschisten scheitern in Benin

Militärs erlangen kurzzeitig Kontrolle über Staatsfernsehen. Nigeria und ECOWAS schalten sich auf seiten der Regierung ein

Bernard Schmid
In der Nacht zu Montag war der Umsturzversuch im westafrikanischen Küstenstaat Benin bereits vereitelt. Am Sonntag morgen waren zunächst Schusswechsel in der Nähe der Residenz des Staatspräsidenten Patrice Talon zu hören gewesen. Später am Tag hatten Militärs das Gebäude des Staatsfernsehens RTB besetzt und ein Kommuniqué verlesen, in welchem sie die Gründung eines »Militärischen Komitees für die Neugründung« (des Landes, jW) und die Machtübernahme durch dasselbe ve...

