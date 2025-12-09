Verglichen mit dem noch in der Luft hängenden Verkauf des Kampfflugzeugs F-35 an Saudi-Arabien, dessen Gesamtwert auf 50 bis 60 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, sind es kleine Fische: Das US-Außenministerium hat den Kongress über seine Zustimmung zu zwei Rüstungsgeschäften mit Saudi-Arabien informiert, deren Kosten jeweils 500 Millionen US-Dollar betragen sollen. Das teilte das Pentagon der Öffentlichkeit am 1. Dezember mit. Die Abgeordneten und Senatoren haben ...

Artikel-Länge: 3904 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.