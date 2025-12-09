Diskriminierung vor allem schwarzer und muslimischer Menschen zieht sich durch viele Bereiche. Eine aktuelle Studie zeigt nun, wie stark diese Gruppe umfassende Nachteile rund ums Wohnen erfährt. Für den Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor (Nadira) wurden 9.512 Menschen befragt. Daraus ergab sich, dass insbesondere Schwarze und Muslime »vom Zugang zum Miet- und Immobilienmarkt über Wohnbedingungen (Wohnfläche, Qualität und Wohnumfeld), Eigentumsquoten ...

Artikel-Länge: 2307 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.