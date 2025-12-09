Umfassende Freude über das, was die US-Regierung von Donald Trump »Nationale Sicherheitsstrategie« nennt, kommt offenbar nur bei der AfD auf. Tatsächlich lesen sich wesentliche Aussagen des 33 Seiten umfassenden Dokuments wie Leitsätze des AfD-Programms. So heißt es, europäische Staaten seien wegen einer verfehlten Migrationspolitik dabei, ihre nationale Identität zu verlieren. Die Meinungsfreiheit werde unterdrückt und »patriotische Parteien« müssten gestärkt werde...

Artikel-Länge: 3986 Zeichen

