Das Treffen und die Beschlüsse sind heikel: Am Donnerstag kamen im Regierungspalast La Moncloa in Madrid der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und sein marokkanischer Amtskollege Aziz Akhannouch zusammen. Der Premier aus Rabat wurde dabei mit militärischen Ehren empfangen. Auch eine Reihe von Vereinbarungen wurde unterzeichnet. Eine anschließende Pressekonferenz gab es nicht, lediglich eine Erklärung ohne Fragemöglichkeit. Die Regierung verschickte zudem ein...

Artikel-Länge: 2533 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.