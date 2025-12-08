Als das Doha-Abkommen abgeschlossen wurde, hatte sich das Blatt im innerafghanischen Konflikt endgültig zugunsten der Taliban gewendet. Sie hatten laut Einschätzung des Bundesnachrichtendiensts (BND) im Februar 2020 die Kontrolle über 55 Prozent der Landesfläche. Das Abkommen zog daraus die einzig mögliche Konsequenz. Die harsche Kritik deutscher Regierungsvertreter am Abkommen zeigt indes nur, dass es das deutsche Regierungspersonal an die »Grenzen« seiner »Analyse...

Artikel-Länge: 23027 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.