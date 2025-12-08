Gegründet 1947 Montag, 8. Dezember 2025, Nr. 285
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
08.12.2025 / Feuilleton / Seite 11

Bunker werden nicht helfen: Kriegführen mit Hannibal

Marc Hieronimus
Der Lago Trasimeno ist ein Badesee im malerischen Umbrien. In heißen Sommern kann man hier mit den Fischen schwimmen, also mit dem Bauch nach oben. Manch arglose Touristin ist »geblitzt«, wie der Dengländer sagt, wenn sie auf eine der sorgfältig recherchierten Schautafeln des Wanderwegs nördlich des Sees stößt und erfährt, was sich hier 217 v. u. Z. zugetragen hat: Hannibal hat die Römer aufgerieben! Der Konsul Flaminius starb, seine 20.000 Mann starke Armee wurde g...

Artikel-Länge: 2040 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe