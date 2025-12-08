Blues – Dauergefühl einer 15jährigen. Blues – Soundtrack der Partys, die damals Feten hießen. Unendliche philosophische Diskussionen, billiger Alkohol und die Hoffnung, dass jemand, der älter ist, mich mit Mofa oder Moped (!) nachts nach Hause bringen kann. Aus meinem Wiener Schlafzimmerfenster sehe ich auf ein kleines Lokal, in dem hin und wieder Musiker auftreten, manchmal »geschlossene Gesellschaften« vor der Tür rauchen und gelegentlich auch ohne Anlass Gäste er...

Artikel-Länge: 2389 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.