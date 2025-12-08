Wenn die Logik des Marktes über die Gesundheit triumphiert: Der Manager eines privatisierten Krankenhauses des Unternehmens Ribera Salud wurde dabei erwischt, wie er seinen leitenden Angestellten Anweisungen gab, Patienten länger auf Operationen und Untersuchungen warten zu lassen, weil dies mehr Geld einbringe. Konkret sagt Pablo Gallart, CEO des Unternehmens, in besagten, am Mittwoch von der Tageszeitung El País veröffentlichten Audioaufnahmen: »Ihr wisst alle, da...

Artikel-Länge: 3586 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.