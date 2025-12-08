Gegründet 1947 Montag, 8. Dezember 2025, Nr. 285
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
08.12.2025 / Ausland / Seite 7

Waffenmesse ohne alte Partner

Wegen Konflikten mit Israel und den USA stellt sich Kolumbiens Rüstungssektor neu auf. Proteste von der Polizei angegriffen

Nils Heidenreich, Bogotá
In Bogotá fand zwischen dem 1. und 3. Dezember die zehnte Ausgabe der Expodefensa statt. Auf der Rüstungsmesse werben im Zweijahrestakt mehr als 200 Aussteller aus aller Welt für ihre Instrumente zur Kriegführung und Unterdrückung von Protesten. Laut den Organisatoren ist sie die zweitgrößte Präsentation von Militärtechnik im lateinamerikanischen Raum. Ebenjener Veranstalter ist hauptsächlich das kolumbianische Verteidigungsministerium mit angeschlossenen Unternehme...

Artikel-Länge: 3915 Zeichen

