Der erste bundesweite Schulstreik gegen die Wiedereinführung einer Wehrpflicht war eine gelungene Aktion. Verschiedenen Angaben zufolge gingen am Freitag in bis zu 100 Städten zwischen 40.000 und 50.000 Schüler, Eltern und weitere Unterstützer auf die Straße, um ihre Ablehnung der Regierungspläne zum Ausdruck zu bringen. Die Organisatoren – ein Zusammenschluss von lokalen Initiativen und Schülervertretungen – zogen am Wochenende eine weitgehend positive Bilanz: »Von...

Artikel-Länge: 3238 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.