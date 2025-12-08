Gegründet 1947 Montag, 8. Dezember 2025, Nr. 285
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
08.12.2025 / Inland / Seite 4

Aus dem Klassenzimmer zum Klassenkampf

Mehr als 40.000 Jugendliche beim ersten Schulstreik gegen Wehrpflicht. Pistorius beschwichtigt

Philip Tassev
Der erste bundesweite Schulstreik gegen die Wiedereinführung einer Wehrpflicht war eine gelungene Aktion. Verschiedenen Angaben zufolge gingen am Freitag in bis zu 100 Städten zwischen 40.000 und 50.000 Schüler, Eltern und weitere Unterstützer auf die Straße, um ihre Ablehnung der Regierungspläne zum Ausdruck zu bringen. Die Organisatoren – ein Zusammenschluss von lokalen Initiativen und Schülervertretungen – zogen am Wochenende eine weitgehend positive Bilanz: »Von...

Artikel-Länge: 3238 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe