Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. Dezember 2025, Nr. 284
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.12.2025 / Feuilleton / Seite 10

ESC mit Israel

Spanien und drei andere Länder boykottieren den Gesangswettbewerb

Peter Merg
Es war die zu erwartende Eskalation: Weil Israel am Eurovision Song Contest 2026 (ESC) teilnehmen darf, haben mehrere Länder um Spanien und Irland erklärt, die Austragung zu boykottieren. Das berichtete die dpa am Donnerstag. Am selben Tag hatte die den Wettbewerb veranstaltende Europäische Rundfunkunion (EBU) auf ihrer Generalversammlung eine Regeländerung beschlossen, die allen Mitgliedern anzutreten erlaubt, die es wünschen. Das teilte die Union am Donnerstag abe...

Artikel-Länge: 2995 Zeichen

