Wie Merz den Krieg finanzieren will

Friedrich Merz rühmt sich, die Idee zur Reparationsanleihe an die Ukraine stamme von ihm. Jedenfalls deutet er seine Urheberschaft für diesen genialen Plan in einem kurzen Artikel in der FAZ vom Donnerstag an. Kurz skizziert lautet er: Die Ukraine erhält einen zinslosen Kredit von – laut Merz – 165 Milliarden Euro, den sie aus den Reparationszahlungen Russlands – nach dem Krieg? – zurückzahlen soll. Als »Sicherheit« dienen die 185 Milliarden Euro Guthaben Russlands,...

Artikel-Länge: 3283 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.