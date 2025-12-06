Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. Dezember 2025, Nr. 284
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Wie Merz den Krieg finanzieren will

Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Lucas Zeise
Friedrich Merz rühmt sich, die Idee zur Reparationsanleihe an die Ukraine stamme von ihm. Jedenfalls deutet er seine Urheberschaft für diesen genialen Plan in einem kurzen Artikel in der FAZ vom Donnerstag an. Kurz skizziert lautet er: Die Ukraine erhält einen zinslosen Kredit von – laut Merz – 165 Milliarden Euro, den sie aus den Reparationszahlungen Russlands – nach dem Krieg? – zurückzahlen soll. Als »Sicherheit« dienen die 185 Milliarden Euro Guthaben Russlands,...

Artikel-Länge: 3283 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe