Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. Dezember 2025, Nr. 284
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.12.2025 / Inland / Seite 4

Wie zu Kaisers Zeiten

Ausschuss lehnt BSW-Forderung nach Neuauszählung ab. Andere Parteien federführend für Beschluss

Kristian Stemmler
Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags hat die vom BSW erhobene und mit systematischen Zählfehlern zu ihrem Nachteil begründete Forderung, die Stimmen der Bundestagswahl vom Februar neu auszählen zu lassen, zurückgewiesen. Die Mehrheit im Ausschuss halte die Einsprüche der Partei für unbegründet, teilte der Vorsitzende Macit Karaahmetoğlu (SPD) am Donnerstag abend mit. Die AfD sei überstimmt worden. Mit dem negativen Votum des Ausschusses war gerechnet worden, sei...

Artikel-Länge: 3677 Zeichen

