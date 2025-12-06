Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags hat die vom BSW erhobene und mit systematischen Zählfehlern zu ihrem Nachteil begründete Forderung, die Stimmen der Bundestagswahl vom Februar neu auszählen zu lassen, zurückgewiesen. Die Mehrheit im Ausschuss halte die Einsprüche der Partei für unbegründet, teilte der Vorsitzende Macit Karaahmetoğlu (SPD) am Donnerstag abend mit. Die AfD sei überstimmt worden. Mit dem negativen Votum des Ausschusses war gerechnet worden, sei...

