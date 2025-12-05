Endlich unternimmt jemand etwas, um die jungen Menschen aus ihrer politischen Apathie wachzurütteln. Wenn sie erst auf einem Fragebogen Angaben zur Tauglichkeit machen müssen, dürfte auch den Letzten dämmern, dass sie bald ihre Haut zur Front tragen sollen. »Skin in the Game«, wie der Risikoforscher Nassim Taleb schreibt, die ultimative Motivation. Fast könnte man meinen, ein »Ruck« ginge durch das Land. Für die wahrhaft heroische Initiative sei der hierzulande beli...

