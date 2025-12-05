Das hat gesessen. »Bürgergeldempfänger: Viele sind krank, die Hälfte sucht keinen Job.« So ist die Pressemitteilung zu einer am Donnerstag von der Bertelsmann-Stiftung vorgelegten Studie betitelt. Kaum im Umlauf, echte aus deutschen Redaktionsstuben, was man bisher so deutlich nicht sagen durfte. Sind halt doch faul, diese Arbeitslosen. Wenn sogar die »Wissenschaft« das feststellt, muss es ja stimmen. Stimmt eben nicht, wie tags zuvor der Paritätische Wohlfahrtsverb...

Artikel-Länge: 4075 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.