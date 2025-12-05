Dass die Partei Die Linke zu lange zu Gaza geschwiegen habe, sagte kürzlich auch Parteichefin Ines Schwerdtner. Darüber, dass einflussreiche Teile der Partei nach wie vor eine klare Positionierung an der Seite der palästinasolidarischen Bewegung verhindern, kann weder die Aussage Schwerdtners noch der ausführliche Prolog hinwegtäuschen, der nun einer Antwort des geschäftsführenden Parteivorstands an einige kritische Parteimitglieder vorangestellt ist. In einem Schre...

