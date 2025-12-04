In Großstädten sind sie von früh bis spät unterwegs: Kuriere auf E-Bikes, die Essen ausliefern. Auch wenn auf den Warmhaltebehältern »Lieferando«, »Wolt« oder »Uber« steht, sind die zumeist migrantischen Fahrer bei Subunternehmen zu miserablen Bedingungen beschäftigt. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will nun prüfen, ob ein Direktanstellungsgebot rechtlich machbar ist. Dienstag abend strahlte der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) die Dokumentation »Ausgelief...

