Donnerstag, 4. Dezember 2025, Nr. 282
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
04.12.2025 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Neue Forderungen für Essenslieferdienste

Arbeitsministerin will Subunternehmerverbot und Direktanstellungsgebot für Uber und Co. prüfen lassen

Gudrun Giese
In Großstädten sind sie von früh bis spät unterwegs: Kuriere auf E-Bikes, die Essen ausliefern. Auch wenn auf den Warmhaltebehältern »Lieferando«, »Wolt« oder »Uber« steht, sind die zumeist migrantischen Fahrer bei Subunternehmen zu miserablen Bedingungen beschäftigt. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will nun prüfen, ob ein Direktanstellungsgebot rechtlich machbar ist. Dienstag abend strahlte der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) die Dokumentation »Ausgelief...

