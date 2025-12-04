Mundraub Seitdem die Kegelrobbe im Baltischen Meer unter Schutz steht, wächst ihr Bestand: Noch vor 40 Jahren fast ausgestorben, tummeln sich heute rund 55.000 Halichoerus grypus in der Ostsee. Robben und Fischer konkurrieren nun wieder um den Fang. Letztere hadern eh schon mit schlechten Fangquoten. Der Verdacht besteht, dass im letzten Herbst über 40 Kegelrobben bewusst in Netze und Reusen gelockt wurden, damit sie dort verenden und nicht mehr den Fisch wegfressen...

