Eine verheerende Flut hat in den vergangenen Tagen große Teile Südostasiens heimgesucht. Besonders betroffen sind der Süden Thailands, die malaysische Halbinsel Malakka, Sri Lanka sowie Nordsumatra in Indonesien. Mehr als 1.300 Menschen kamen bisher ums Leben, über fünf Millionen sind betroffen. In Indonesien, wo über 700 Opfer gezählt wurden, gelten noch mehr als 400 Menschen als vermisst. Das Militär entsandte drei Kriegs- und zwei Lazarettschiffe mit Hilfsgütern ...

