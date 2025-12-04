Gegründet 1947 Donnerstag, 4. Dezember 2025, Nr. 282
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
04.12.2025 / Ausland / Seite 7

USA schotten sich ab gegen »Müll«

US-Präsident wettert gegen Somalier. Einreisestopp für 19 Länder erlassen

Lars Pieck
Donald Trump verstärkt seine Angriffe auf in den USA lebende Somalier. So planen die Bundesbehörden derzeit eine gezielte Abschiebungsaktion in Minnesota, die vor allem Somalier ohne Aufenthaltsstatus betrifft. Die Maßnahme soll sich auf die Metropolregion Minneapolis–St. Paul konzentrieren, in der sich die größte somalische Gemeinschaft des Landes befindet. Sie umfasst rund 84.000 Menschen, die meisten davon sind US-Staatsbürger. Laut einem Bericht der New York Tim...

Artikel-Länge: 3986 Zeichen

