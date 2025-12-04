Donald Trump verstärkt seine Angriffe auf in den USA lebende Somalier. So planen die Bundesbehörden derzeit eine gezielte Abschiebungsaktion in Minnesota, die vor allem Somalier ohne Aufenthaltsstatus betrifft. Die Maßnahme soll sich auf die Metropolregion Minneapolis–St. Paul konzentrieren, in der sich die größte somalische Gemeinschaft des Landes befindet. Sie umfasst rund 84.000 Menschen, die meisten davon sind US-Staatsbürger. Laut einem Bericht der New York Tim...

