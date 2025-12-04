Mit 70.000 Toten, unzähligen Verletzten, Hunderttausenden Obdachlosen und ganzen Stadtteilen, die von der israelischen Armee in Schutt und Asche gelegt worden, ist die Aufgabe des Wiederaufbaus im Gazastreifen fast unvorstellbar groß. Aber an einigen wenigen Orten, an denen die wertvollsten historischen Denkmäler der palästinensischen Enklave schwer beschädigt wurden, versuchen Arbeiter bereits mit Schaufeln, die wenigen erhaltenen Überreste der Vergangenheit auszug...

