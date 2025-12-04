Seit November wird gegen Susann E., eine mutmaßliche Unterstützerin der faschistischen Gruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU), vor dem Oberlandesgericht Dresden (OLG Dresden) verhandelt. Die Bundesanwaltschaft wirft E. vor, den NSU mehrfach unterstützt und Beihilfe zu einer besonders schweren räuberischen Erpressung geleistet zu haben. Am Mittwoch sagte NSU-Kernmitglied Beate Zschäpe vor dem OLG als Zeugin aus. »Ich schäme mich«, sagte sie bei ihrer mehrs...

Artikel-Länge: 3994 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.