Alte Bekannte

Einen wunderschönen guten Morgen! Der Club Cerro Porteño aus dem Barrio Obrero von Asunción hat am letzten Spieltag des Torneo Clausura mit einem 2:0-Auswärtssieg im Stadion »Verteidiger des Chaco« gegen Atlético Tembetary zum fünfunddreißigsten Mal die Meisterschaft Paraguays gewonnen. Die Gastgeber aus dem Barrio Villa Elisa der Hauptstadt waren als Tabellenletzter bereits vor dem Spiel abgestiegen. Es war deren erste Saison in der Primera División seit 27 Jahren....

