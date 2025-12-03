Der KZ-Verband in der Wiener Lassallestraße zeigte bis Ende November eine kleine, seitens des Fachbereichs für Geschichte der Universität Salzburg kuratierte Ausstellung mit dem Titel »Grenzen überwinden – Jüdische Flucht im Salzburger Hochgebirge 1947«. Im Zentrum stand ein kaum bekannter Passweg durch die österreichischen Alpen: die Route über die Krimmler Tauern, in amerikanischen Berichten auch »Path to Italy« genannt. Menschen, die während des Naziterrors als J...

Artikel-Länge: 3943 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.